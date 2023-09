02:00

Els manifestants també denuncien la deportació a l'Iran d'una família kurda que ha estat més de 10 dies retinguda a l'Aeroport del Prat

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, recrimina al Govern espanyol la denegació del dret d'asil perquè "ha de ser molt curós i garantir els drets humans de totes les persones que fugen d'un context on es reprimeixen les minories i estan perseguides".

La concentració d'aquest dissabte s'ha convocat per recordar que tot just es compleix un any de la mort de Masha Amini, la jove de 22 anys detinguda pel règim iranià per portal el vel mal posat. | JUANFRA ÁLVAREZ