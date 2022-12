00:52

Diverses entitats feministes convoquen un acte per recordar les víctimes de la violència masclista aquest 2022

49 dones han estat assassinades per les seves parelles o ex parelles aquest 2022 a tot Espanya. Per mostrar el seu rebuig, diverses entitats feministes convoquen un acte a Badalona per protestar per aquests crims i fer visible el seu malestar. Les organitzadores afirmen que es tracta de terrorisme masclista i que és necessari que la societat sigui conscient d'aquest fet | Andreu Santos