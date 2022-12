01:08

Els comerciants no noten encara una davallada del consum però l'increment dels costos es menja els marges

Hi ha qui ha aprofitat el macropont de desembre per avançar les compres de Nadal i Reis. Els comerciants calculen que aquesta campanya nadalenca augmentaran les vendes un 5% de mitjana, tot i que sectors com el de les joguines arribaran al 10 o el 15% més.

Ara bé, el problema és que amb l'encariment dels costos energètics i de les matèries primeres, els marges de benefici s'han reduït de manera important. Només els que tenen capacitat de repercutir l'augment de costos al preu final podran parlar d'una molt bona temporada. | GEMMA ESTEBA