Comencen les obres del carril bici per connectar l'Eixample amb Sant Martí

01:03

Aquest cap de setmana també s'han fet els treballs previs al carrer Pelai per facilitar la connectivitat dels vianants entre voreres.

A Barcelona continua l'ofensiva contra el vehicle privat per part de l'ajuntament. Aquest dilluns han començat les obres del carril bici que ha de connectar l'Eixample amb Sant Martí i aquest cap de setmana s'han fet els treballs previs al carrer Pelai per facilitar la connectivitat dels vianants entre voreres.

7 mesos d'obres i 1,1 milions d'euros és el cost de connectar diferents carrils bici de Sant Andreu, el Clot i Sagrera amb la trama Eixample a través del carrer Mallorca. Amb una inversió afegida de 7 milions d'euros de la Societat Sagrera Alta Velocitat, es faran també ampliacions de voreres. Els treballs es faran en dues fases, una fins al juliol i l'altra fins a novembre.

Aquest dilluns també han començat les obres al carrer Pelai amb l'ampliació d'una illeta d'intersecció per facilitar creuar aquesta via amb el carrer Balmes. Les associacions de ciclistes s'han queixat perquè no s'ha previst un carril bici exclusiu | Maite Boada