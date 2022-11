29:59

La mesa del Congrés dels Diputats es reuneix per iniciar els tràmits parlamentaris d'una reforma del Codi Penal que l'executiu vol tenir llesta abans que acabi l'any.

Centenars de transportistes, entre ells catalans, es manifesten a Madrid en el primer dia d'aturada indefinida del sector. A casa nostra no hi ha hagut pràcticament afectacions.

Els sindicats educatius exigeixen a la Generalitat incloure als Pressupostos alguna de les seves principals demandes. Si no hi ha cap avenç, dijous mateix hi haurà una manifestació descentralitzada arreu de Catalunya.

Joaquín Benítez, l'exprofessor de maristes acusat d'abusar sexualment de diversos ex-alumnes, haurà d'ingressar a presó abans de dijous de la setmana vinent, dia 24.