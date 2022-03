01:19

L'acte oficial d'obertura de la celebració és aquest dissabte i es vol reivindicar el caràcter internacional d'aquest fotògraf

L’inici de l’Any Català-Roca coincideix amb l’exposició que acull actualment el Museu d’Història de Catalunya, 'Els Català, fotògrafs d’un segle', una gran mostra que aprofundeix en el llegat de la nissaga formada pel mateix Francesc, el seu pare Pere Català i Pic, i el seu germà Pere Català i Roca. A partir d’aquesta gran mostra s’organitzaran diverses exposicions, conferències, projectes educatius i altres activitats amb l’objectiu de fer arribar l’obra de Francesc Català-Roca arreu del territori.

A Valls se succeiran una sèrie d’exposicions que mostraran diverses facetes del fotògraf i la seva vinculació amb la seva població natal: 'Francesc Català-Roca i els fotògrafs del seu temps' (abril-juny), 'Francesc Català-Roca. Un llibre per Valls' (juny-juliol) i 'Testimonis d'homenatge de Francesc Català-Roca', que recollirà el testimoni que van deixar artistes com Tàpies, Guinovart, Chillida, Colita i de personalitats i amics arran de la mort del fotògraf.

A la Sala Fortuny del Centre de Lectura de Reus, de juliol a setembre, es podrà veure la mostra itinerant 'El Dalí de Francesc Català-Roca', produïda pel Museu de Valls, i a Barcelona, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya organitzarà a la tardor la mostra 'Francesc Català-Roca. Arquitectures sense pedigrí'.

La XII Biennal de Fotografia Xavier Miserachs, que se celebrarà del 30 de juliol al 9 d’octubre de 2022 a Palafrugell (Baix Empordà), mostrarà dues exposicions inèdites de Francesc Català Roca. Una, comissariada i produïda per la Biennal, es podrà veure al Museu del Suro de Catalunya i l’altra, comissariada i produïda per la Biennal i la Fundació Josep Pla, a la seu de la fundació de l’escriptor empordanès.

Així mateix, el COAC, juntament amb l’Arxiu Nacional de Catalunya, prepararan l’exposició 'Els fotollibres de Francesc Català-Roca'. que s’inaugurarà a principis del 2023. L’Any Francesc Català-Roca es clausurarà amb una gran antològica al Museu Nacional d’Art de Catalunya.

La comissària de la commemoració, Laura Terré Alonso, remarca que un dels objectius del centenari és posar en valor aquest autor i donar-li una nova presentació i actualització per les noves generacions i nous públics, així com "saltar la frontera i presentar-lo com un dels grans fotògrafs del segle XX europeus". | FRANCESC FARRÉ