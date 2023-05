01:07

Ho faran fins a final de maig, després de la inundació dels camps, una vegada retallada a la meitat la concessió de l'aigua dels canals de reg

A l'hemidelta esquerra un 40% dels terrenys s'han sembrat en sec. A la dreta, en canvi, alguns pagesos sembren per inundació perquè tindran l'aigua disponible de forma intermitent i temen patir la salinització dels camps.

Els pagesos arrossaires no descarten haver d'importar arròs per fer front a la campanya si hi ha una minva molt important de la producció | INFORMA: Pilar Ribas