01:12

L'experiència és útil tant des del punt de vista del lleure com de la salut emocional

Jocs de nit, tirolines, piscina, excursions. Unes colònies clàssiques però on també s'inclouen activitats terapèutiques a través del joc. D'aquesta manera els infants poden compartir les seves experiències i expressar els seus sentiments amb altres nens que conviuen amb situacions similars. "Es troben en un grup d'iguals on poden compartir com se senten en relació amb la malaltia i també els ajuda a obrir els canals de comunicació amb la família", diu a Ràdio 4 la psicooncòloga i directora de les colònies Teresa López -Fando.



A la Maria Bulete li van diagnosticar un càncer l'any 2017 i els seus fills, el Nil i el Pau, repeteixen de nou aquest any l'experiència: "Venen i t'expliquen que el pare o la mare de no sé qui... i suposo que el fet de compartir amb els altres els fa tornar pensant que no són els únics".



En aquestes colònies que es fan de 5 al 9 de setembre també s'abordaran temes com la importància de l'alimentació saludable. | Marga Esparza