01:06

35.000 nens i nenes comencen a partir d'avui els casals i colònies de la Fundació Pere Tarrés

35.000 nens i nenes comencen a partir d'avui els casals i colònies de la Fundació Pere Tarrés. D'aquestes estades també es podran beneficiar 6.300 infants que viuen en situació de vulnerabilitat.

Uns dies que els serveix per gaudir d'unes vacances que d'altra forma no podrien fer, i per sentir-se igual que la resta de companys quan tornen a l'escola | INFORMA: Marga Esparza