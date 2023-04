01:04

Collserola Paisatge Viu demana a les administracions treballar en la prevenció passiva abans que es produeixi un incendi

L'episodi de sequera global està deixant un panorama a Collserola que fa pensar en una campanya estival complicada i pel qual s'estima un possible tancament del parc. Per aquest motiu, l'entitat Collserola Paisatge Viu ha llegit aquest cap de setmana un manifest dirigit a les administracions per protestar contra la situació i per mostrar la necessitat de treballar en la prevenció passiva.

Jaume Llansó, president de l'associació, ha esmentat la falta de formació en cas d'incendi: "No hi ha els plans d'autoprotecció obligatoris que haurien de donar instruccions a la població". La possible restricció de tancament afectaria 4 milions de persones. | MARÍA GÓMEZ