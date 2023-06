01:14

L'alcalde de Barcelona ha situat l'habitatge com una de les seves prioritats en el seu mandat.

El nou alcalde de Barcelona situa nombrosos comissionats al capdavant de les responsabilitats de la ciutat per poder governar amb 10 regidors.

Jaume Collboni ha situat l'habitatge com una de les seves prioritats i anuncia com a primera mesura la signatura del decret de Barcelona com a ciutat tensionada d'habitatge per poder aplicar la llei estatal i topar el preu dels lloguers | Maite Boada