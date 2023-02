01:01

La Cambra de Comerç de Barcelona, Girona i Sabadell i les patronals Amec, Cecot, Pimec i FemCat s¿uneixen per reclamar que Catalunya recapti i gestioni tots els seus recursos.

El clam per equiparar el sistema de finançament català al de, per exemple, el País Basc havia desaparegut amb els anys de procés. Ara torna de la mà d'un conjunt d'organitzacions empresarials, com al Cambra de Comerç de Barcelona, Girona i Sabadell, les patronals Cecot i Pimec, els exportadors AMEC o les empreses de FemCat.

Denuncien que l'actual sistema de finançament fa 40 anys que deixa un dèficit fiscal a Catalunya, equivalent al 8% del seu PIB, i que suposaria augmentar el pressupost de la Generalitat en 20.000 milions cada any. Segons aquestes organitzacions, Catalunya és la segona comunitat autònoma en aportació de recursos a l'Estat, però cau al desè lloc en l'assignació d'aquests recursos | Climent Sabater