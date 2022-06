El Clínic utilitza amb èxit per primer cop a l'estat una nova tècnica per a la cirurgia de pedres al ronyó

L'Hospital Clínic ha estat el primer hospital de l'estat en provar amb èxit una nova tècnica per a les cirurgies de pedres de ronyó

L'Hospital Clínic ha estat el primer hospital de l'estat en provar amb èxit una nova tècnica per a les cirurgies de pedres de ronyó, anomenada Nefrolitotomia percutània (NLP). Aquesta es pot desenvolupar gràcies a un nou dispositiu dissenyat a la Xina i consisteix en una punció percutània a la zona lumbar, per sota de la dotzena costella, per accedir a l'interior de la cavitat renal, fragmentar el càlcul i extreure'l. Permet una irrigació millor i una aspiració continua, cosa que la fa més eficient i efectiva. Per als pacients suposa un únic dia d'ingrès. El Clínic fa unes 300 cirurgies de litiasi renal cada any, unes 70 de les quals són nefrolitotomia percutània, i espera fer unes 30 cirurgies anuals amb aquesta nova tècnica.