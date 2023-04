01:21

Després d'aprovar pels péls el decret al Parlament, l'exeuctiu confia en trobar mesures de consens que poden incloure's al projecte de llei.

El govern es va comprometre a modificar el decret per faiclitar l'abstenció de Junts i PSC. El punt més conflictiu i que els dos partits reclamen que s'elimini són les sancions per als municipis que no compleixin amb les restriccions que contemplen l'estat d'excepcinalitat. El Govern sempre ha defensat que l avoluntat del regim sancionador és dissuasòria, no recaptatòria.

L'Associació de Muicipis de l'Arc Metropolità, creuen que l'actual decret els trasllada tota la pressió i demanen que es reverteixi. Demanen un pla de xoc i sobre mesures concretes, reclamen que la Generalitat autoritzi als ajuntaments a omplir les piscines públiques aquest estiu per a què actuïn com a refugis climàtics. Alhora, els consistoris també han retret a l’Agència Catalana de l’Aigua una manca d’inversions en infraestructures hídriques | INFORMA: Laura Herrero