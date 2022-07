Per què tenim consciència? El CCCB s'endinsa en una reflexió sobre la misteriosa ment

El CCCB ens convida a fer un viatge pel fascinant, misteriós i complex món del cervell que comença amb una mirada històrica als primers estudis anatòmics.

Per què tenim consciència? Una màquina pot ser intel·ligent? Per què somiem? Pot existir una ment sense cos? Si alguna cosa formula aquesta exposició, comissariada pel físic i biòleg Ricard Solé, són moltes preguntes que també s'han fet científics, filòsofs, i artistes al llarg de la història.

El CCCB ens convida a fer un viatge pel fascinant, misteriós i complex món del cervell que comença amb una mirada històrica als primers estudis anatòmics, exhibeix cranis, instruments de cirurgia, edicions d'època de René Descartes, dibuixos originals de Ramón y Cajal, descobridor de la neurona, o material de la màquina analítica d'Ada Lovelace i Charles Babbage.

Un segon àmbit analitza els que ens fa ser, la consciència, i aspectes com el llenguatge i la memòria. Colpidors són els autoretrats de l'artista William Utermohlen, malalt d'Alzheimer, que es desdibuixen segons avança la malaltia.

Una instal·lació immersiva de l'artista Àlex Guevara que va enregistrar la seva activitat cerebral quan dormia ens endinsa en el món dels somnis, un altre dels grans temes juntament amb el paper de la biomedicina. I com el títol "Cervells" indica, la mostra explora les intel·ligències no humanes com l'artificial.

Malgrat els avenços, encara estem lluny d'encaixar totes les peces d'aquest enigmàtic trencaclosques | Marta Orquín