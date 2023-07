02:26

Cabosanroque exhibeix per primer cop al CCCB les tres instal·lacions dedicades a Brossa, Verdaguer i Rodoreda que conformen la seva trilogia de teatre expandit.

Laia Torrents i Roger Aixut, els Cabosanroque, estiren les costures escèniques amb aquesta trilogia de teatre expandit que ens convida a anar a un museu a veure una obra de teatre i anar al teatre com passejant per una exposició. L'espectador transita per aquestes instal·lacions immersives i paisatges sonors creades entre el 2016 i l'any passat.

Tres obres d'art sonor que ens submergeixen en l'univers literari d'aquests autors. Les peces, entre les arts escèniques i les plàstiques, es presenten al CCCB, en el marc del festival Grec. Una trilogia que va de la penombra a la llum blanca i acaba amb el color i que compta amb les col·laboracions de Niño de Elche, Rocío Molina o Enric Casasses.

"No em va fer Joan Brossa", que s'exhibeix fins al 12 de juliol, és una òpera mecànica amb objectes, com màquines d'escriure, cintes o gots, que cobren vida per explorar l'obra brossiana dels anys 40.

"Dimonis", fins al dia 30, és una cerimònia sonora i visual inspirada en les sessions d'exorcisme que va viure Jacint Verdaguer que reflexiona sobre la possessió.

A partir del 15 de juliol, "Flors i viatges", inspirada en el llibre de Rodoreda, desplega un bosc fantàstic esguerrat per la guerra que enllaça amb textos d'Svetlana Aleksiévitx | INFORMA: Marta Orquín