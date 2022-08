01:40

El sector de les criptomonedes travessa el pitjor moment de la seva curta història amb una devaluació els darrers mesos del 70 %. Només a Espanya hi ha desenes de milers d'afectats per la fallida de la plataforma 2Gether. Una crisi que els experts no qualifiquen d'esfondrament tot i que alerten dels riscos d'un sector desregulat i sobredimensionat | Climent Sabater