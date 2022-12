01:06

Catalunya se situa entre les comunitats autònomes més competitives, segons el rànquing elaborat pel Consell General d'Economistes.

Catalunya és la quarta comunitat autònoma més competitiva, segons els economistes, després de Madrid, Navarra i el País Basc. Una classificació que tanquen Andalusia i Extremadura.

Catalunya està en el grup d'11 autonomies que han recuperat ja l'índex de competitivitat que tenien abans de la pandèmia gràcies a la millora d'àmbits com el sector turístic, el capital humà o l'eficiència empresarial. Si bé és cert que la millora l'últim any ha sigut del 4%, menys del previst, per la poca efectivitat que fins ara estan tenint els fons europeus, segons el director de l'informe, José Carlos Sánchez.

El mapa de la competitivitat a Espanya dibuixa dues parts ben diferenciades, el nord amb el triangle més potent amb Madrid, Navarra, Euskadi, i Catalunya en quart terme; i el sud, on es concentren les autonomies menys competitives. L'informe també inclou un rànquing de digitalització, que encapçalen de forma destacada Madrid i Catalunya, i que tanca Galícia | Climent Sabater