01:04

La Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya i la Generalitat impulsen un conveni per facilitar la formació davant la creixent demanda de treballadors.

Un conveni amb oferta formativa a través del Servei d'Ocupació de Catalunya, del Consorci de Formació Continua i de Cicles Formatius. Hauria de pal·liar el dèficit que les 17.000 empreses instal·ladores de Catalunya xifra en 18.000 professionals.

A aquesta necessitat s'hi ha d'afegir l'objectiu de transició energètica de tenir instal·lats 2 milions de kilowatts a Catalunya en fotovoltaica el 2030. Ara només hi ha 142 mil kilowatts, la qual cosa vol dir, segons Jaume Alcaide, president de la Federació del Gremi d'Instal·ladors (FEGICAT), que s'hauran de contractar 6.000 professionals més cada any per assolir l'objectiu.

Segons la patronal del sector la falta de personal qualificat afecta més del 90 % dels negocis instal·ladors, en un moment d'auge de l'autoconsum entre particulars i empreses | CLIMENT SABATER