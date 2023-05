01:02

Són dades d'un informe on es fa una radiografia de la privatització de la sanitat a tot el país

Per comunitats i per ordre, les més afectades per aquesta privatització de la sanitat són: Madrid, Catalunya, Balears i Canàries. A casa nostra el problema ve de lluny segons expliquen des de la Federació d'Associacions per a la Defensa de la Sanitat Pública.

Un problema que, diuen, té solució augmentat el finançament a la sanitat pública, reforçant l'atenció primària, incrementant el nombre de llits als hospitals i recuperant allò privatitzat | INFORMA: Mar Garcia