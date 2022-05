29:55

Nou decret per la no aplicació de percentatges en l'ús de llengües en l'ensenyament com a resposta a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga a impartir un 25% de classes en castellà.

El govern defensa que cada centre té la seva realitat sociolinguistica i no pot haver-hi una regulació general i monolítica. Per això, aquest decret fa que els centres educatius siguin qui redactin el projecte lingüístic tenint en compte la seva idisioncrasia.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dilluns que el decret llei que ha aprovat el Govern sobre el català en l'ensenyament "protegeix els centres educatius, els docents i al model d'escola catalana"; i que vetlla per la cohesió social i la igualtat d'oportunitats de la Catalunya sencera", ha sostingut en la piulada. A l'espera doncs que el Consell de Garanties Estatutàries emeti el seu dictamen Ciutadans ja ha anunciat que també recorrerà el decret llei perquè creu que vol burlar la sentència, pel mateix motiu el PSC ha anunciat que no li donarà suport. Les plataformes Escuela de Todos i Asamblea por una Escuela Bilingüe han avisat al Govern que demanaran al TSJC l'execució immediata de la sentència si dimecres no s'imparteix un 25% de castellà.