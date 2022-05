29:55

"Acord in extremis". El català serà vehicular i el castellà curricular: acord a quatre per respondre al TSJC.

PSC, ERC, Junts i els Comuns han pactat aquest dimarts a la tarda una proposició de llei en defensa del català a l'escola. Els quatre grups han registrat aquesta proposició al Parlament que té com a objectiu fer front a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fixa un mínim del 25% de castellà a les aules. Aquest acord ha arribat després de setmanes de negociacions i després que Junts es va despenjar del primer pacte que van signar les quatre formacions per modificar la llei de política lingûística. La proposició llei es debetrà demà al plè del Parlament i es votarà divendres.