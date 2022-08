00:58

El carrer d'Enric Granados, situat a l'Eixample de Barcelona, és el que més terrasses té a la ciutat, un total de 80. Les molèsties de soroll han determinat que, a partir d'ara, hauran de tancar una hora abans: a les 23.00 hores de diumenge a dijous, i a les 00.00 hores els divendres i dissabtes.

El carrer Enric Granados no només és reconegut per la seva saturació de terrasses, sinó també com una àrea acústicament tensionada a les nits. El motiu és l'activitat dels seus restaurants i, concretament, de les terrasses i els seus clients. Des de l'Ajuntament, reconeixen haver-hi detectat pics de fins a 70 decibels, un soroll similar al que provoca una aspiradora.

L'altra cara de la moneda trobem el factor econòmic: els hostalers es queixen que l'obligació de tancar una hora abans en ple estiu els comportarà pèrdues | Héctor Marín