01:05

Carles Puigdemont, des de Brussel·les, ha definit les condicions per negociar la investidura pel govern d'Espanya.

"L'abandonament complet i permanent de la via judicial contra l'independentisme"; I l'amnistia com a condició "prèvia" per començar a negociar un "acord històric" amb l'Estat. Són les condicions que posa Puigdemont. L'expresident català recorda que ara per ara no es donen les circumstàncies per fer-ho i demana un procés "amb relator, seriós, honest i ambiciós" amb la idea d'abordar el problema de fons del conflicte | Informa: Elena Garcia