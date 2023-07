Una de cada tres persones ateses per Càritas són infants o joves

01:02

Càritas ha atès 249.000 persones a Catalunya durant el 2022, una xifra que representa un 5% més que l'any anterior. A més 2 de cada 3 són infants o joves

Càritas ha atès 249.000 persones a Catalunya durant el 2022, una xifra que representa un 5% més que l'any anterior. A més 2 de cada 3 són infants o joves, una dada alarmant. La meitat de les persones que atén no disposen d'un habitatge digne ni poden fer front a despeses sobrevingudes. A més, l'increment dels preus fa que les famílies es vegin obligades a reduir les seves compres. Davant d'aquesta situació, Càritas ha hagut de destinar ajuts per l'alimentació, el pagament de lloguers, l'escolarització i la salut, perquè hi ha persones que, fins i tot, han hagut de deixar de comprar medicaments.

L'ONG torna a reclamar que es facilitin els tràmits per poder tenir accés a la Renda Garantida de Ciutadania i a l'Ingrés mínim vital, i que es faci una finestreta única per les dues prestacions | Marga Esparza