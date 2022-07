01:35

creix la precarietat laboal i el rics d'exclusió social

Les deu Càritas diocesanes catalanes van atendre el 2021 un 12% més d'usuaris a tot el territori respecte al 2019 quan no hi havia pandèmia. Concretament, l'any passat es van atendre 98.797 llars on viuen 241.864 persones.

L'entitat ha donat a conèixer les dades de la memòria on es constata que les tres problemàtiques principals són l'habitatge, la precarietat laboral i la bretxa digital. Així, el 43% de les persones ateses no té un habitatge digne i sis de cada deu estan a l'atur o busquen feina.

"Des de l'any 2008 vivim en una situació de crisi permanent: primer la crisi econòmica (2008-2015), després la crisi dels refugiats sirians (2015), la pandèmia i darrerament la crisi humanitària provocada per la guerra a Ucraïna", ha assenyalat el bisbe i president de Càritas Diocesana de Vic, Romà Casanova. Davant això, ha dit, cal un "canvi urgent" que passa per una "conversió econòmica, social, cultural i personal" i la fraternitat | Héctor Marín