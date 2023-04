Els CAP no desperten l'interès dels joves metges

03:26

La sobrecàrrega de treball, la preferència pels hospitals i el desprestigi, entre els motius perquè quedin places per cobrir

Tot i ser el punt principal d'atenció continuada als pacients dins d'un sistema sanitari, la medicina familiar i comunitària no acaba d'aconseguir despertar un gran interès entre els metges més joves que s'estan formant i han d'especialitzar-se. Algunes de les causes són la sobrecàrrega de treball, la preferència per la tecnologia dels hospitals i el desprestigi entre els mateixos professionals, que acaba reflectint-se en una cobertura parcial de les places internes ofertes.

La doctora Laura Camps, cap de la Unitat Docent d'Atenció Familiar i Comunitària a la Catalunya central, recalca la necessitat de nodrir els equips del CAP i fer un "recanvi de professionals" davant les jubilacions que es portaran a terme els pròxims anys. De fet, l'Institut Català de la Salut ha posat en marxa una campanya per captar nous metges. | MAR GARCÍA