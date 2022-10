00:55

Creixen les veus que posen en dubte la necessitat de canviar d'hora dues vegades a l'any, tant per motius econòmics com de salut

La nit de dissabte a diumenge, a les 3 de la matinada haurem de fer retrocedir els rellotges fins a les 2. Un canvi d'horari que actualment per molts especialistes ja no té sentit des del punt de vista econòmic perquè no suposa cap estalvi energètic important. Tampoc des de l'àmbit geogràfic ni psicològic sembla justificat.

A més a més, cada vegada està més clar que aquests canvis poden provocar alteracions en les persones que afecten la seva salut. Des de símptomes lleus com modificacions de la son o inapetència sexual fins a empitjorament de la depressió o l'ansietat en persones que ja tenen patologies prèvies.

En un territori relativament petit com és la Península Ibèrica tampoc té massa sentit que hi hagi dos horaris diferents i durant l'any es modifiquin. La situació és molt diferents a la de països immensos com Rússia, amb 12 fusos horaris diferents, o Estats Units amb 9. | LOURDES GATA