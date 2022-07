01:31

La popular cantant catalana de 80 anys, nascuda a Sants, Núria Feliu, va patir un ictus a principis del 2021, del qual no s'ha pogut recuperar.

Va ser reconeguda com a ambaixadora del seu estimat barri de Sants, on la família tenia una plaça de verdures i llegums, i on escoltant les clientes va desenvolupar una filosofia de barri que li va servir per sempre. Era una culé confessa i sardanista. Va rebre entre altres el disc català de l'any 1980 i la creu de Sant Jordi.

Núria Feliu ha sabut unir tradició i avantguarda com pocs. Ella que ens ha acostat al català els grans estàndards del segle 20. Ha estat definida com la Barbara Streissand catalana i que acabava de fer els 80 anys. Va viure un dels moments més emotius de la seva trajectòria, fa una dècada quan li van fer un gran homenatge al Liceu.

Boleros, country, cuplets, sardanes i versions de les grans icones de la música són els gèneres que ha tocat Feliu en els seus 42 treballs editats. Ella mateixa va voler explicar al programa Confidències de Ràdio 4 que sempre va prioritzar la comunicació. També va fer televisió, teatre, i ràdio. A Radio 4, el show del Tàpies i la Feliu que feia els diumenges al matí | MONTSE SOTO