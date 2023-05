Allau de peticions per a fer pous i treure aigua subterrània

01:13

Els darrers mesos s'han fet unes 600 sol·licituds per a fer-ne de nous arran del tancament del Canal d'Urgell

Els pagesos i ramaders afectats per la sequera i el tancament dels canals d'Urgell i Segarra-Garrigues, no es cansen d'exigir a les administracions ajuts directes per poder sortir de la greu crisi que pateixen. Ho han tornat a plantejar a la reunió a la subdelegació del Govern a Lleida amb el secretari general d'Agricultura. També han constituït una plataforma amb tots els agents econòmics del Canal d'Urgell.

Els pagesos no es resignen a perdre la producció i els arbres fruiters pel tancament dels canals. La seu del Canal d'Urgell rep un allau de peticions per poder fer pous i treure aigua subterrània. Els darrrers mesos s'han fet 600 sol·licituds per fer-ne de nous | INFORMA: Pepa Sangenís