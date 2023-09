01:08

Els camioners es queixen dels controls massius que pateixen amb l'objectiu de reduir la sinistralitat a l'AP-7.

El sector recorda que la via l'utilitzen també els turismes, i que l'afluència de vehicles s'ha incrementat de forma considerable des que l'AP7 ha deixat de ser de pagament. En aquest sentit, es queixen que no s'ha adequat a aquest nou volum. Per això, des de l'Associació General d'Autònoms, Pimes Transportistes de Catalunya, afirmen que hi ha mesures que són més urgents per reduir els accidents | INFORMA: Inma Morant