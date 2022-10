00:46

Les malalties reumàtiques són el problema de salut crònic més prevalent a la societat catalana. N'hi ha fins a 250 varietats

De malalties reumàtiques n'hi ha moltes però les més habituals són l'artrosi, l'artritis i l'osteoporosi. Per visibilitzar les desenes i desenes de dolències que són encara poc estudiades, aquest diumenge s'ha organitzat una caminada a les Franqueses del Vallès.

Les malalties reumàtiques es desencadenen per alteracions al sistema immunitari que fa que autoanticossos ataquin principalment les articulacions. Com sol passar, l'èxit del tractament depèn en bona part de detectar la malaltia el més aviat possible, com explica el doctor Sergi Ordoñez.

Les malalties reumatiques són cada any al darrere de 130.000 hospitalitzacions, i el 65% de les persones que pateixen aquestes afeccions són dones, una circumstància que s'afegeix al fet que en ser sovint malalties rares i no letals no s'acaben d'investigar prou. | CLARA ONTAÑÓN