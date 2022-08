00:51

L'UGT a Catalunya adverteix a la patronal catalana que convocaran manifestacions aquesta tardor si segueixen negant-se a apujar els salaris.

La UGT insisteix a reclamar un increment salarial del 3,5% per a fer front a l'impacte de la inflació. El seu secretari general a Catalunya, Camil Ros, avisa a les patronals: si no accepten la pujada, els sindicats sortiran a l'inici d'una tardor que es preveu calenta.

Demana actitud més responsable a la patronal i més sensibilitat al Govern davant l'encariment dels productes bàsics. Adverteix que hi ha moltes fórmules per poder aplicar la pujada de sous. Mobilitzacions aquesta tardo si no hi ha una resposta | Héctor Marín