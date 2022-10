Serveis informatius Ràdio 4

Les càmeres intel·ligents de la C-58 i a la B-23 comencen a sancionar conductors

00:55

El nou dispositiu, impulsat pel Servei Català de Trànsit, vol detectar comportaments inadequats al volant com: parlar per telèfon, configurar el GPS o no dur el cinturó.