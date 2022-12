00:48

L'Estat ha mobilitzat només la meitat dels fons europeus enguany i ha destinat el 14,3% de les transferències a Catalunya.

La Cambra de Comerç de Barcelona també adverteix que la Generalitat tan sols ha posat en marxa el 50% dels recursos rebuts. I per això fa un crit d'alerta i demana a tots dos governs, espanyol i català, que accelerin la gestió dels fons europeus.

Un dèficit en la posada en marxa d'aquests recursos que, segons la presidenta de la Cambra, Mònica Roca, té a veure amb la lentitud de l'administració i no amb la falta de projectes empresarials.

Segons l'informe de l'entitat, des de l'inici del repartiment dels fons europeus, dels tres mil milions que l'Estat ha destinat a Catalunya n'ha transferit només uns dos mil, i d'aquests el Govern català ha mobilitzat un miler, per tant, per ara només s'han posat en marxa un de cada tres euros dels fons europeus que tenen Catalunya com a destinació final | CLIMENT SABATER