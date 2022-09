01:02

Fins a finals d'agost s'han enregistrat 2.875 morts al llarg de l'estiu a Catalunya. Quasi 700 més que l'any passat. La majoria, persones majors de 80 anys. L'episodi de calor que hem patit aquest estiu ha estat extraordinari i ha sigut el causant d'un excés de mortalitat, molt probablement. L'any 2023 es compararà per poder fer un balanç de què ha passat aquest 2022. Els experts asseguren que no tenen eines per poder actuar davant aquests episodis d'extrema calor | Francesc Farre