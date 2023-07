00:51

Com nosaltres, les nostres mascotes també pateixen la calor extrema d'aquests dies. Per aquest motiu, és important anar refrescant-los i aprofitar les hores més fresques del dia, a primera hora del matí i a darrera hora del vespre, per sortir a passejar, sempre procurant passar per zones d'ombra i amb herba perquè l'asfalt o el ciment poden provocar cremades als coixinets de les potes | Ignasi Gras