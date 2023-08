01:04

El sector parla de robustesa perquè la xifra de transaccions, més de 8.000, és la tercera més alta de la sèrie històrica

La compravenda d'habitatges inscrits al registre de la propietat ha caigut un 5,8% al juny a Catalunya en termes interanuals. Segons ha detallat l'Institut Nacional d'Estadística (INE) aquest divendres, sumen un total de 8.187 operacions. Malgrat el descens, la xifra representa el tercer millor mes de juny de la sèrie històrica, que comença l'any 2007.

Al conjunt de l'Estat, s'han registrat 53.999 compravendes d'habitatges, cosa que suposa una disminució del 6,4% en termes interanuals. Per comunitats, Catalunya ocupa la tercera posició en transmissions per darrere d'Andalusia (10.753) i la Comunitat Valenciana (9.157), i per davant de la Comunitat de Madrid, on s'han registrat 6.782 transmissions. | CLIMENT SABATER