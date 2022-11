29:53

Caiguda rècord de l'atur en un mes d'octubre a Catalunya amb una reducció de 6.320 persones i trenca així la tendència de tres mesos consecutius a l'alça.

Amb motiu del dia internacional contra la violència i l'assetjament escolar, que se celebra avui, ens fixem en aquesta xacra i les seves conseqüències.

El Parlament activa, per primera vegada, el procediment per sancionar el diputat de Junts, Francesc de Dalmases, per violació del codi de conducta de la institució en el seu incident al maig, amb una periodista de TV3 que es va sentir intimidada.

L'ONG d'infància, EDUCO, denuncia que només ha rebut una beca menjador la meitat de les famílies de Catalunya que ho van demanar.