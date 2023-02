00:55

Segueix disminuint la bretxa salarial a Catalunya, però les dones continuen cobrant un 25% menys que els homes.

Els homes cobren uns 5.000 euros anuals més que les dones de mitjana, segons el darrer informe elaborat per Comissions Obreres amb dades del 2020. Tot i que la bretxa salarial per gènere segueix disminuint any a any, les dades mostren que hi ha una diferència del 25% entre el salari dels homes i les dones.

Una bretxa que es va fer més gran durant la pandèmia a causa dels ERTO. Tot i afectar el mateix percentatge d'homes i dones, un 23%, van tenir diferents conseqüències a les butxaques d'homes i dones.

L'estudi també mostra com existeix una bretxa salarial de base. Afecta totes les franges d'edat des de l'inici de la vida laboral, però es va fent més gran a mesura que passen els anys en la vida laboral, coincidint amb la maternitat | INFORMA: IGNASI GRAS