01:20

Més del 8% de la població espanyola mai no ha fet servir Internet i una cinquena part no té cap ordinador. Són algunes de les dades de la primera enquesta estatal en profunditat sobre la bretxa digital impulsada per la Fundació Ferrer i Guàrdia, que confirma com a factors d'exclusió tecnològica el nivell d'estudis, els ingressos econòmics i també el gènere, sobretot en les franges d'edat més avançades | Lourdes Gata