Els Bombers demanen més coordinació entre administracions per netejar el sotabosc

01:04

La campanya contra els incendis dels Bombers es preveu complicada aquest estiu tot i les pluges dels últims dies

Preocupa, sobretot, les Terres de l'Ebre. Es tracta d'una zona molt sensible on només ha plogut en algunes zones i on bufa, sovint, el vent de Mestral. Asseguren estar preparats, però recorden que la lluita contra incendis és especialment complicada perquè un 70% de la superfície a Catalunya és forestal.

Demanen treballar per apagar els focs abans que arribin, és a dir, netejar el sotabosc i més coordinació entre el Departament d'Acció Climàtica i els Ajuntaments per establir quins espais són prioritaris a l'hora de fer neteja | INFORMA: Judit Huerta