04:03

El candidat socialista a Barcelona, Jaume Collboni, continua amb els anuncis electorals centrats en els joves. Acompanyat del ministre Miquel Iceta.

El candidat socialista a Barcelona, Jaume Collboni, continua amb els anuncis electorals centrats en els joves. Acompanyat del ministre Miquel Iceta, ha demanat els vots per a aconseguir una àmplia majoria, després que la darrera enquesta publicada dona Collboni guanyador, empatat, això sí, amb Xavier Trias.

ERC carrega contra el PSC i Junts perquè creuen que utilitzen les enquestes per condicionar l'opinió. Fan una crida al vot per revertir, diuen, la sociovergència. Xavier Trias s'ha presentat com la garantia del progrés econòmic, social i feminista a Barcelona. Diu que Barcelona ha d'adaptar-se a les necessitats de totes les dones.

Els comuns s'han erigit en l'única garantia per a evitar l'ampliació de l'aeroport del Prat. En un acte, juntament amb el candidat dels comuns i alcalde del Prat, Ada Colau ha demanat el vot per frenar aquesta ampliació. I diumenge marcat també per la presència del president de VOX, Santiago Abascal, que ha donat suport al candidat per Barcelona. Tots dos han carregat contra les polítiques desenvolupades a la ciutat, la delinqüència i la inseguretat.