Investigadors del Clínic-IDIBAPS han trobat dos biomarcadors per la hipertensió portal

01:10

La troballa permetrà desenvolupar un test de diagnòstic ràpid i no invasiu per identificar els pacients que presenten aquesta complicació de la malaltia hepàtica crònica que s'associa amb un major risc de mort.

Per detectar la mesura de la pressió en el sistema venós portal es fa una tècnica molt invasiva, que requereix hospitalització en un centre mèdic d'alta especialització.

Durant la investigació del laboratori van detectar dues proteïnes, la E-caderina i la Spink1 que s'expressen de forma elevada quan un pacient pateix aquesta malaltia. Això permetria detectar molt més fàcilment i de forma menys invasiva. A més, si no apareixen els marcadors, ja no caldria enviar al pacient a fer la prova més invasiva.

A més, estalvia costos al sistema sanitari: Ara es troben en la fase de validació del Kit en un entorn clínic i es podria traslladar a la pràctica en els hospitals cap al 2025. INFORMA: MARGA ESPARZA .