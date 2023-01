01:31

El festival de novel·la negra arriba aquest 2023 a la seva majoria d'edat. Leonardo Padura, Dominique Manotti, o Claudia Piñeiro són alguns dels caps de cartell

Avui s'ha presentat la 18a edició d'aquest festival de novel·la negra. Comptarà amb 125 participants entre els que hi haurà grans figures del panorama literari nacional i internacional com Leonardo Padura, Dominique Manotti, Claudia Piñeiro, o Dolores Redondo. Tindrà El Molino i els Aribau Multicines com a escenaris principals a més a més d'altres espais de la ciutat.

La inauguració del certamen, que es farà del 6 a 12 de febrer, es farà amb l'habitual l'anunci del Premi Pepe Carvalho, que es lliurarà el dia 9 al Saló de Cent de l'Ajuntament. El tema central: és la duplicitat o la doble vida d'un mateix personatge normalment marcada pel binomi bé i mal | Montse Soto