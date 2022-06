29:54

El Banc Central Europeu ha posat fi a una dècada sense pujades dels tipus d'interès. L'organisme monetari ha anunciat una augment d'un quart de punt al juliol, i avisa que ho tornarà a fer al setembre. L'objectiu és posar fre a una inflació desbocada, el repte principal per a l'entitat, i situar-la en un màxim del dos per cent, com ha explica la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde. La primera pujada de tipus arribarà al juliol, serà del 0'25 per cent, però no serà l'única, al setembre, avisa Lagarde, ho tornarà a fer. I més enllà de l'increment que s'ha anunciat per al mes de setembre, el BCE ha avançat que es produirà un augment gradual dels tipus d'interès amb l'objectiu de redreçar la inflació fins el 2% a mitjà termini. Tot plegat després que la inflació arribès al rècord històric del 8'1 al maig. La previsió de l'entitat es que al 2022 sigui del 6'8 i al 2023 del 3 i mig per cent. A banda dels canvi en els tipus d'interès, el BCE també ha posat fi al programa de compra de deute iniciat el 2015.