03:27

Analitzem des de diferents punts de vista les implicacions que comporta que en només un quilòmetre quadrat hi visquin 53.000 habitants

El barri més densament poblat de tota la Unió Europea és a Catalunya, concretament a l'Hospitalet de Llobregat. Allà es on trobem el quilòmetre quadrat amb més densitat de població dels Estats membres, amb 53.000 habitants.

Està situat al districte de Collblanç-La Torrassa, i limita amb Barcelona. Les seves característiques i peculiaritats generen certs problemes per falta d'espai i, sobretot, d'equipaments que no donen l'abast per oferir un servei de qualitat a la ciutadania. | JUANFRA ÁLVAREZ