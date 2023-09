00:52

La investigació impulsada per l'Ajuntament no aconsegueix aclarir el motiu que va fer caure un exemplar que va matar una dona al centre de la ciutat

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit retirar de la via pública més de 500 palmeres datileres per evitar possibles accidents. Seran les que facin més de 10 metres d'alçada. La mesura arriba després que a l'agost una d'aquestes palmeres caigués al Raval i matés una persona.

Des d'aleshores, l'Ajuntament ha examinat més d'un miler d'exemplars que pel seu estat podien presentar problemes d'estabilitat. Les que es talaran seran substituides per altres espècies d'arbres.

Pel que fa a l'incident mortal del Raval, la investigació de l'ajuntament no ha aconseguit determinar les causes exactes de la caiguda de la palmera. L'arbre estava sa i no s'han trobat elements que la poguessin fer caure. Entre les hipòtesis que s'apunten hi ha que la copa fos massa pesada, o bé l'estrès hídric que podia haver patit l'exemplar per la sequera. Per aquest motiu, la resta de les 2.500 palmeres datileres de la ciutat es regaran sistemàticament. | ANNA PUJOL