Barcelona rebrà 41 milions d'euros per impulsar el turisme sostenible

00:50

L'Ajuntament de Barcelona obté prop de 41 milions d'euros dels fons europeus Next Generation per la transformació de l'activitat turística a la ciutat.

L'Ajuntament de Barcelona obté prop de 41 milions d'euros dels fons europeus Next Generation per la transformació de l'activitat turística a la ciutat. Una quantitat que s'invertirà en projectes com la reforma de les escales mecàniques de Montjuïc, millorar les platges del Fòrum i l'Estació del Nord, entre d'altres | Maria Huguet