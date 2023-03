01:08

Un informe de l'Observatori Barcelona mostra com la capital catalana es consolida als rànquings mundials de competitivitat, atracció i talent.

Barcelona se situa com la sisena ciutat més atractiva del món per a visitants i emprenedors i és la tercera d'Europa preferida per ubicar una startup. Són només dues de les dades que ofereix l'Observatori i que mostren la fortalesa de la ciutat en un context de crisi i després de la pandèmia.

Entre els aspectes que hauria de millorar, per exemple, hi ha la contaminació i infraestructures com l'ampliació de l'aeroport del Prat. L'Ajuntament treu pit dels bons indicadors més enllà de les percepcions que es puguin tenir de la ciutat. En la majoria de rànquings Barcelona es troba per damunt de Madrid | Informa: Àlex Cabrera